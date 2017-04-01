Ведомство Луценко лучше знает, как должны называться одесские улицы

Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту вчерашнего решения мэрии города о переименовании улиц и переулков, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено осуществлять следственному управлению областного управления Нацполиции.

Напомним, вчера Одесский горсовет утвердил названия 1531 одного топонима (улиц, переулков, проспектов и т.д.) на украинском и русском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.