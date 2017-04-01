ДТП в Одессе иномарка влетела в оружейный магазин

В Одессе автомобиль с еврономерами разбил витрину оружейного магазина. Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской в ночь на четверг, сообщает Евгений Мельников в соцсети Facebook.

«Авария 27 апреля, в начале ночи, произошло ДТП на пересечении улицы Ришельевской и Пантелеймоновской. Водитель автомобиля Alfa Romeo с польской регистрацией, не справившись с управлением, врезался в здание оружейного магазина «Ствол», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры госпитализированы. По предварительной информации, водитель автомобиля пребывал в состоянии алкогольного опьянения.