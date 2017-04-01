На Ленпосёлке появится «своя» детская поликлиника

Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома. Под неё будет отведено здание бывшего военного общежития, которое уже давно не функционирует. Там будет создана детская поликлиника, а так же Центр медико-санитарной помощи.

Напомним, что ранее, ввиду изолированного размещения Ленпосёлка, родителям было проблематично отводить детей в поликлинику, а медработникам – посещать юных пациентов. А получить первичную медицинскую помощь на месте было попросту негде.