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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

На Ленпосёлке появится «своя» детская поликлиника

Категория: Новости


На Ленпосёлке появится «своя» детская поликлиника

Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома. Под неё будет отведено здание бывшего военного общежития, которое уже давно не функционирует. Там будет создана детская поликлиника, а так же Центр медико-санитарной помощи.

Напомним, что ранее, ввиду изолированного размещения Ленпосёлка, родителям было проблематично отводить детей в поликлинику, а медработникам – посещать юных пациентов. А получить первичную медицинскую помощь на месте было попросту негде.



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