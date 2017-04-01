Губернатор Максим Степанов считает решение депутатов горсовета об отмене переименования улиц провокацией

Такое заявление Максим Степанов сделал на своей странице в соцсетях. По его мнению, это недопустимо, особенно в преддверии годовщины событий 2 мая.

«Возьмем, например, Валентину Терешкову. Мы, конечно, помним, что она была первой женщиной-космонавтом. Однако, у депутатов не настолько же короткая память, чтобы забыть, что в 2014 году Валентина Терешкова была депутатом Госдумы РФ и голосовала за аннексию Крыма, с которой началась российская агрессия…»

«Так чью же память они решили увековечить? Помнят ли они, депутатами какой страны являются?» — спрашивает губернатор.

Максим Степанов призвал депутатов одесского горсовета «исправить ситуацию!»

Правда, как именно это следует сделать, не уточнил. Как, собственно и то, есть ли у него претензии ещё к кому-либо из тех, чьи имена возвращены одесским улицам согласно решению депутатов горсовета.

При этом губернатор признал, что в прошлом переименовании одесских топонимов, проведенном его предшественником Михаилом Саакашвили, «…были неоднозначные моменты, которые необходимо было обсудить с жителями и обязательно провести общественные слушания!»

Напомним, что как сообщила журналистам накануне вице-мэр Зинаида Цвиринько, городские власти дважды пытались провести по вопросу переименования общественные слушания, но они были сорваны провокаторами.

В результате городские власти провели онлайн-голосование, в ходе которого 79% одесситов высказались против переименования улиц, проведенного Михаилом Саакашвили, и поддержали вариант, предложенный городской историко-топонимической комиссией. Именно на основании этих итогов депутаты горсовета и приняли соответствующее решение.