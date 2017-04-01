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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе утверждена программа развития образования до 2019 года

Категория: Новости


В Одессе утверждена программа развития образования до 2019 года

Программа была утверждена на заседании исполкома.
Как рассказала директор департамента образования горсовета Елена Буйневич, программа предусматривает комплексное развитие всей отрасли. В частности, «…она включает в себя ремонт зданий учреждений образования, закрепление права на занимаемые земельные участки, мероприятия по энергосбережению (замену стеклопакетов, утепление фасадов и т.д.) и оснащение современным оборудованием».

Всего на реализацию программы в течение трех лет планируется направить 385,5 миллионов гривен.

Добавим, что, по словам городского головы, программа предусматривает так же развитие и системы дошкольного образования. Так, уже к началу сентября в городе будут введены в эксплуатацию несколько детских садиков.

Он отметил, что сейчас «работы по введению в эксплуатацию дошкольных учреждений проходят тяжелее, поскольку теперь приходится работать с объектами, которые находятся практически в состоянии руин!»



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