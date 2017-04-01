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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Все муниципальные службы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность во время мероприятий 2 и 9 мая

Категория: Новости


Все муниципальные службы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность во время мероприятий 2 и 9 мая

Об этом сообщил на заседании исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, сотрудники департамента муниципальной безопасности и муниципальной охраны будут задействованы в мерах по организации общественного порядка и будут действовать в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Кроме того, в усиленном режиме будут работать учреждения здравоохранения.

Напомним, что ранее публично пообещал обеспечить безопасность в городе и губернатор Максим Степанов. Он гарантировал, что правоохранительные органы будут жестко пресекать возможные провокации, «…а сами провокаторы поедут в кутузку!»



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