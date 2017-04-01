Одесские предприниматели требуют сохранить упрощенную систему налогообложения

Сегодня под зданием областной администрации местные предприниматели провели митинг с требованием отказаться от отмены упрощенной системы налогообложения и отменить систему штрафов за неправильное оформление сотрудников.

Они потребовали встречи с губернатором и передали ему обращения к премьер-министру и спикеру верховной Рады.

Отметим, что в отличие от большинства подобных мероприятий, участники данного митинга вполне отдавали себе отчет в том, что выполнение их требований не входит в компетенцию ни местных, ни региональных властей. Поэтому и претензии адресовали к руководителям государства.