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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Одесские предприниматели требуют сохранить упрощенную систему налогообложения

Категория: Новости


Одесские предприниматели требуют сохранить упрощенную систему налогообложения

Сегодня под зданием областной администрации местные предприниматели провели митинг с требованием отказаться от отмены упрощенной системы налогообложения и отменить систему штрафов за неправильное оформление сотрудников.

Они потребовали встречи с губернатором и передали ему обращения к премьер-министру и спикеру верховной Рады.

Отметим, что в отличие от большинства подобных мероприятий, участники данного митинга вполне отдавали себе отчет в том, что выполнение их требований не входит в компетенцию ни местных, ни региональных властей. Поэтому и претензии адресовали к руководителям государства.



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