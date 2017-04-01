Число рекламных носителей в Одессе должно быть радикально сокращено.

Такое указание на заседании городского совета дал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, их число в Одессе уже буквально зашкаливает. Причем на целом ряде улиц рекламные щиты частично перекрывают обзор водителям, отвлекают их, чем создают аварийные ситуации.

Однако, по убеждению мэра , процесс сокращения числа билл-бордов должен проводиться без перегибов.

Он распорядился, чтобы руководитель управления рекламы встретился с основными городскими операторами наружной рекламы и договорился о пропорциональном сокращении числа рекламных носителей.

По убеждению Геннадия Труханова, нам следует взять пример с Харькова, где уже удалось сократить число таких носителей. «А ведь Харьков, такой же украинский город, где такие же политики так же любят созерцать свое изображение на билл-бордах!»- отметил городской голова.