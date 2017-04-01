Территория всех коммунальных пляжей будет приведена в порядок до начала курортного сезона.

Об этом городские власти проинформировало руководство КП «Побережье». Согласно приведенным данным , будет нанято сто тридцать четыре сезонных рабочих, а в процессе очистки песка будут задействованы все восемь специальных машин, имеющихся в распоряжении коммунального предприятия.

При этом, по словам, директора департамента финансов Светланы Бедреги, в ближайшее время будет закуплено еще две специальные машины, которые могут быть использованы для очистки песка на пляжах города.