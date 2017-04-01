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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Территория всех коммунальных пляжей будет приведена в порядок до начала курортного сезона

Категория: Новости


Территория всех коммунальных пляжей будет приведена в порядок до начала курортного сезона

Территория всех коммунальных пляжей будет приведена в порядок до начала курортного сезона.

Об этом городские власти проинформировало руководство КП «Побережье». Согласно приведенным данным , будет нанято сто тридцать четыре сезонных рабочих, а в процессе очистки песка будут задействованы все восемь специальных машин, имеющихся в распоряжении коммунального предприятия.

При этом, по словам, директора департамента финансов Светланы Бедреги, в ближайшее время будет закуплено еще две специальные машины, которые могут быть использованы для очистки песка на пляжах города.

 



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