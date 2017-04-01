Одесский городской исполком утвердил строительство еще двух участков набережной.

Они будут построены на 11 и 14-15 станциях Большого Фонтана.

Как рассказал и.о. начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко, эти участки будут построены по аналогии с той, которая уже создана на 16 станции Большого Фонтана.

Таким образом, набережная может быть существенно продлена. При этом, построены эти участки будут за счет частных предпринимателей. По мнению чиновника, они идут на эти расходы, чтобы обеспечить комфортабельный подход к принадлежащим им заведениям.

При этом городской голова дало указание найти взаимопонимание с предпринимателями, чьи объекты находятся на территории между 14 и 11 станциями, чтобы в набережной не было разрыва.

Напомним, что первый участок набережной на 16 станции был введен в эксплуатацию еще шесть лет назад. Однако ее протяженность составляет лишь около двухсот пятидесяти метров.