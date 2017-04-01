Масштабный пожар в Затоке

Ночью 28 апреля в курортном поселке Затока Одесской области произошел крупный пожар.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 28 апреля около 3:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на станции Лиманская возник пожар в частном двухэтажном доме.

На место срочно выехали спасатели местной пожарной команды «Каролино-Бугаз». А уже через 18 минут к ним на помощь прибыли пожарно-спасательные отряды ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и из поселка Шабо. К тому моменту все деревянное здание уже было охвачено огнем. Возникла угроза распространения огня на соседние строения.

Объединив силы, пожарным удалось к 5:38 локализировать пожар на общей площади 400 кв. м, а к 6:10 утра полностью затушить его. К счастью, пострадавших не оказалось. Сейчас выясняются причины пожара.





