Полицейские продолжают бороться с торговлей наркотиками

Во время патрулирования района, на ул. Варненской полицейские задержали молодого человека, у которого были обнаружены и изъяты двадцать пакетиков с веществом растительного происхождения.

Проведенной экспертизой было установлено, что изъятое является гомологом особо опасного наркотического средства, оборот которого запрещен в крупном размере. Указанное наркотическое средство злоумышленник незаконно приобрел, перевез и хранил с целью дальнейшего сбыта.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, — рассказывает начальник Киевского отдела полиции в г. Одессе Александр Лазарь. – Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества».