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  • Дата: Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55

Объявляется І отборочный тур 6-ого общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященный Дню города

Категория: Новости / Анонс

Объявляется І отборочный тур 6-ого общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященный Дню города

По инициативе Почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова объявляется І отборочный тур 6- ого общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященный Дню города.

Для участия в І туре, который состоится 29 апреля 2017 года в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2. Приглашаются все желающие.

Победители конкурса будут удостоены премий.

 

Контактные телефоны – 067 395 25 57

– 093 530 79 49

 

 



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