По инициативе Почетного гражданина города Одессы, народного депутата Украины Сергея Кивалова объявляется І отборочный тур 6- ого общегородского конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященный Дню города.

Для участия в І туре, который состоится 29 апреля 2017 года в 11:00 в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу улица Академическая, 2. Приглашаются все желающие.

Победители конкурса будут удостоены премий.

Контактные телефоны – 067 395 25 57

– 093 530 79 49