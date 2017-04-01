В Одессе увековечили память армянского классика

Известный армянский поэт, писатель и публицист Аветик Исаакян жил в Одессе 1898-1899 годах. Сюда он был выслан в ссылку после года тюрменого заключения за поддержку армянского революционного движения. Проживал классик в доме №24 по улице Полицейской (ныне Бунина). Здесь он написал более 15 произведений. Одно из них – рассказ «Гарибальди», прототипом главного героя которого стал старик-сапожник, проживаший в этом же дворе.

Инициатива увековечивания памяти Аветика Исаакяна принадлежит главе Одесского фонда культурного наследия Армену Петояну. Историко-топонимическая комиссия одобрила установку мемориальной доски в январе текущего года. Торжественное открытие состоялось 27 апреля.

Специально к этому событию Армен Петоян подготовил выставку, посвященную поэту. Экспозиция представлена в одесском литературном музее, где хранились некоторые из личных вещей Аветика Исаакяна. Также отдельные экспонаты – рукописи, фотографии, книги – были специально привезены из армянского дома-музея поэта.