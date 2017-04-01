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  • Дата: Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06

Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

Категория: Новости / История и культура


Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

16 талантливых студентов всех факультетов Национального университета «Одесская юридическая академия» выступили перед своими друзьями и непредвзятым жюри, исполнив мировые хиты на иностранных языках. Звучали песни на английском, французском языках -  арии из известных опер, хиты Френка Синатры и композиции современных европейских и американских поп-исполнителей.

Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

 

«Наш конкурс – это великолепная возможность для студентов попробовать себя в амплуа певцов и исполнить композиции на иностранных языках. Это еще и отличная возможность проверить и поработать над своим произношением, так как судят ребят не только преподаватели по вокалу, но и педагоги кафедры иностранных языков Юридической академии. Наших конкурсантов пришли поддержать их друзья, очень приятно, что зал заполнен, и все мы получим эстетическое и музыкальное удовольствие. Благодаря поддержке Президента нашего университета Сергея Васильевич Кивалова в стенах вуза созданы все условия, чтобы наши студенты могли творчески развиваться и раскрывать свои таланты. Для этого мы регулярно проводим такие конкурсы, как сегодня»,
 -говорит директор Центра культуры Национального университета «Одесская Юридическая академия» Ольга Слуцкая.

Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

 

«Я исполню сегодня арию из мюзикла «Notre Dame de Pari» на французском языке. Французский – очень красивый язык, я его изучаю уже не первый год и мне очень нравится исполнять композиции на этом мелодичном языке.  Участие в этом конкурсе – это шаг в моем саморазвитии, хорошая возможность показать себя, свои таланты. Мероприятия, которые проходят в нашей Юридической академии очень важны, это объединяет нас, студентов, развивает наши творческие возможности.  С первого курса академии мы изучаем иностранные языки и такие конкурсы так же помогают лучше усвоить произношения, изучить новые слова, фразы»,
- рассказывает студент первого курса Юридической академии Егор Полищук.

Главные критерии выбора победителя - это голос, артистизм и произношение, рассказывают члены жюри.

Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

 

«Мы проводим этот песенный конкурс уже второй год подряд. Конкурс набирает обороты, у нас очень талантливые студенты, прекрасные, сильнейшие голоса, высокий артистизм.  Ребята настолько талантливы, что некоторым из них не приходится фактически готовится, студенты разучивают песню всего за один урок»,
 - говорит член жюри конкурса, руководитель вокально-эстрадной студии при Национальном университете «Одесская Юридическая академия» Людмила Коваленко.

Все участники песенного конкурса получат грамоты и дипломы, а победители – именные награды от Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.

Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

 

 

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Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках
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