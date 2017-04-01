Одесские студенты исполняли мировые хиты на иностранных языках

16 талантливых студентов всех факультетов Национального университета «Одесская юридическая академия» выступили перед своими друзьями и непредвзятым жюри, исполнив мировые хиты на иностранных языках. Звучали песни на английском, французском языках - арии из известных опер, хиты Френка Синатры и композиции современных европейских и американских поп-исполнителей.

«Наш конкурс – это великолепная возможность для студентов попробовать себя в амплуа певцов и исполнить композиции на иностранных языках. Это еще и отличная возможность проверить и поработать над своим произношением, так как судят ребят не только преподаватели по вокалу, но и педагоги кафедры иностранных языков Юридической академии. Наших конкурсантов пришли поддержать их друзья, очень приятно, что зал заполнен, и все мы получим эстетическое и музыкальное удовольствие. Благодаря поддержке Президента нашего университета Сергея Васильевич Кивалова в стенах вуза созданы все условия, чтобы наши студенты могли творчески развиваться и раскрывать свои таланты. Для этого мы регулярно проводим такие конкурсы, как сегодня», -говорит директор Центра культуры Национального университета «Одесская Юридическая академия» Ольга Слуцкая.

«Я исполню сегодня арию из мюзикла «Notre Dame de Pari» на французском языке. Французский – очень красивый язык, я его изучаю уже не первый год и мне очень нравится исполнять композиции на этом мелодичном языке. Участие в этом конкурсе – это шаг в моем саморазвитии, хорошая возможность показать себя, свои таланты. Мероприятия, которые проходят в нашей Юридической академии очень важны, это объединяет нас, студентов, развивает наши творческие возможности. С первого курса академии мы изучаем иностранные языки и такие конкурсы так же помогают лучше усвоить произношения, изучить новые слова, фразы», - рассказывает студент первого курса Юридической академии Егор Полищук.

Главные критерии выбора победителя - это голос, артистизм и произношение, рассказывают члены жюри.

«Мы проводим этот песенный конкурс уже второй год подряд. Конкурс набирает обороты, у нас очень талантливые студенты, прекрасные, сильнейшие голоса, высокий артистизм. Ребята настолько талантливы, что некоторым из них не приходится фактически готовится, студенты разучивают песню всего за один урок», - говорит член жюри конкурса, руководитель вокально-эстрадной студии при Национальном университете «Одесская Юридическая академия» Людмила Коваленко.

Все участники песенного конкурса получат грамоты и дипломы, а победители – именные награды от Президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова.