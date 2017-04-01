Все заборы вдоль пляжей планируют снести

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

Документ предлагает гарантировать "гражданам беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, а также к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования".

Также предлагается запретить установку "ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью водных объектов". Кроме того, после вступления в силу закона все заборы вдоль пляжей должны быть снесены в течение двух месяцев за счет их собственников.

Аналогичный законопроект предлагалось принять в 2013 году. Некоторые заборы, преграждающие доступ на пляжи Одессы, пытался в 2015 году снести губернатор Михаил Саакашвили, но на деле его действия оказались обычным пиаром, открыв реальный доступ лишь на один пляж в районе санатория "Чкаловский".

В то же время значительные участки побережья моря в Одесской области, а также лиманов, озер и других водоемов в регионе - так или иначе закрыты для общего доступа. Берег контролируют либо различные базы отдыха, либо арендаторы.