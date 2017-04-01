График работы медицинских учреждений на праздники

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период майских праздников.

Рабочий день понедельника 8 мая 2017 года переносится на субботу 13 мая 2017 года.

Центры первичной медико-санитарной помощи, поликлиники и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику:



29 апреля, суббота — рабочий день по расписанию субботы.

30 апреля, воскресенье — выходной день.

1 мая, понедельник — выходной день.

2 мая, вторник — выходной день.

3 мая, среда — рабочий день.

4 мая, четверг — рабочий день.

5 мая, пятница — рабочий день.

6 мая, суббота — рабочий день по расписанию субботы.

7 мая, воскресенье — выходной день.

8 мая, понедельник — выходной день.

9 мая, вторник — выходной день.



Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи, травмпункты и пункты неотложной стоматологической помощи работают ежедневно в круглосуточном режиме.