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График работы медицинских учреждений на праздники

Категория: Новости

График работы медицинских учреждений на праздники

Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период майских праздников.

Рабочий день понедельника 8 мая 2017 года переносится на субботу 13 мая 2017 года.

Центры первичной медико-санитарной помощи, поликлиники и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику:

 
29 апреля, суббота — рабочий день по расписанию субботы.
30 апреля, воскресенье — выходной день.
1 мая, понедельник — выходной день.
2 мая, вторник — выходной день.
3 мая, среда — рабочий день.
4 мая, четверг — рабочий день.
5 мая, пятница — рабочий день.
6 мая, суббота — рабочий день по расписанию субботы.
7 мая, воскресенье — выходной день.
8 мая, понедельник — выходной день.
9 мая, вторник — выходной день.

 

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи, травмпункты и пункты неотложной стоматологической помощи работают ежедневно в круглосуточном режиме.



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