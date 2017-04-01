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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одессе состоялась первая в Украине экскурсия, разработанная специально для инвалидов

Категория: Новости

В Одессе состоялась первая в Украине экскурсия, разработанная специально для инвалидов

27 апреля в Одессе состоялась первая в Украине экскурсия, разработанная специально для инвалидов. 

Уникальность экскурсии еще и в том, что ведущий ее гид сам передвигается на коляске.

Маршрут разработан совместно с директором туристического агентства "Тудой-сюдой" Александром Бабичем так, чтобы исключить крутые подъемы, спуски и лестницы.

Стартует маршрут на углу Дерибасовской и Ришельевской, проходит мимо Оперного театра, мэрии и заканчивается на Екатерининской площади.

В первый день экскурсия собрала несколько десятков слушателей, и если она станет популярной, то организаторы обещают сделать ее регулярной.



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