В Одессе состоялась первая в Украине экскурсия, разработанная специально для инвалидов

Уникальность экскурсии еще и в том, что ведущий ее гид сам передвигается на коляске.
Маршрут разработан совместно с директором туристического агентства "Тудой-сюдой" Александром Бабичем так, чтобы исключить крутые подъемы, спуски и лестницы.
Стартует маршрут на углу Дерибасовской и Ришельевской, проходит мимо Оперного театра, мэрии и заканчивается на Екатерининской площади.
В первый день экскурсия собрала несколько десятков слушателей, и если она станет популярной, то организаторы обещают сделать ее регулярной.