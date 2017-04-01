 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Задержан майор Нацполиции за получение взятки

Категория: Новости

Задержан майор Нацполиции за получение взятки

В Одессе на «горячем» за получение взятки был задержан майор Нацполиции, старший следователь из отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУ НП в Одесской области.
Об этом сообщает пресс–служба управления СБУ в Одесской области.
Задержание проводили сотрудники областного управления СБУ и управления внутренней безопасности. Офицера Нацполиции задержали при получении части взятки в размере 1 тысячи американских долларов.
Всего же взяточник намеревался получить более 6 тысяч долларов. Данную взятку майор требовал от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за совершенное ДТП.
Следствеие продолжаются.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 