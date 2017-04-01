Задержан майор Нацполиции за получение взятки

В Одессе на «горячем» за получение взятки был задержан майор Нацполиции, старший следователь из отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУ НП в Одесской области.

Об этом сообщает пресс–служба управления СБУ в Одесской области.

Задержание проводили сотрудники областного управления СБУ и управления внутренней безопасности. Офицера Нацполиции задержали при получении части взятки в размере 1 тысячи американских долларов.

Всего же взяточник намеревался получить более 6 тысяч долларов. Данную взятку майор требовал от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Следствеие продолжаются.