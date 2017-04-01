Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Серьезное ДТП произошло на главной трассе Одесской области.
Накануне на трассе тридцать седьмом километре трассы «Одесса-Рени» произошло практически лобовое столкновение двух автомобилей –«Хюндай» и «Кадиллак».
В результате водитель «Хюндая»от полученных травм скончался на метро. А водитель Кадиллака, получил серьезные травмы и оказался зажат в кабине автомобиля.
Для того, чтобы извлечь раненного водителя из покореженного автомобиля пришлось задействовать спасателей.
Пострадавший госпитализирован. Причины ДТП устанавливаются. Данных о том, что кто-либо из его участников был в состоянии алкогольного опьянения, пока нет.