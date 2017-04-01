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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Серьезное ДТП произошло на главной трассе Одесской области

Категория: Новости


Серьезное ДТП произошло на главной трассе Одесской области

Серьезное ДТП произошло на главной трассе Одесской области.

Накануне на трассе тридцать седьмом километре трассы «Одесса-Рени» произошло практически лобовое столкновение двух автомобилей –«Хюндай» и «Кадиллак».

В результате водитель «Хюндая»от полученных травм скончался на метро. А водитель Кадиллака, получил серьезные травмы и оказался зажат в кабине автомобиля.

Для того, чтобы извлечь раненного водителя из покореженного автомобиля пришлось задействовать спасателей.

Пострадавший госпитализирован. Причины ДТП устанавливаются. Данных о том, что кто-либо из его участников был в состоянии алкогольного опьянения, пока нет.



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