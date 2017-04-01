Одесская прокуратура против возвращения улицам старых названий

27 апреля прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту переименования улиц горсоветом.

Одесская прокуратура увидела в переименованиях улиц пропаганду коммунистического режима.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Одесской области, открыто уголовное производство по факту переименования ряда улиц решением городского совета.

В настоящее время проводится досудебное следствие по возможным правонарушениям по части 2 статьи 436-1 Уголовного Кодекса Украины — «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».