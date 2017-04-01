В Одессе будут восстанавливать отселенческий фонд.

Соответствующее поручение дал в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его слова,, в городке участились случаи разрушения зданий. И, по его мнению, ничего удивительного в этом нет. «Город стареет, жилье ветшает!»

На время ремонта пострадавших домов или кардинального решения жилищных проблем жителей размещают в гостиницах за счет городского бюджета.

Это во-первых, не совсем удобно для них, а во-вторых- дорого. Мэр напомнил, что раньше в городе было специальное 18-е домоуправление, в ведение которого были квартиры, которые использовались для временного расселения жильцов на время ремонта их домов.

Однако потом оно было незаконно ликвидировано.

Поэтому, по его мнению, вероятно, целесообразно было бы построить специальный дом для временного размещения горожан, чье жилье пришло в негодность.

Напомним, что в прошлом году город уже приобрел несколько квартир для отселенческого фонда, но их количество пока не позволяет решить проблему кардинально.