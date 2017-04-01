Сдача в эксплуатацию нового пассажирского терминала в аэропорту носит пока условный характер.

Такое мнение высказал перед городским активом мэр Геннадий Труханов. По его словам, открытие терминала для внутренних рейсов , по сути, ничего не означает. Ведь, по сути, это только пропуск пассажиров без оформления и выдача их багажа.

При этом мэр напомнил, что «…сроки сдачи терминала были просрочены почти на полгода, а регистрация объекта была проведена не в Одессе, а в Киеве! Вероятно , у нас требования были жестче!» Так что такое открытие- это пока не достижение!»- отметил Геннадий Труханов.

Что же касается взлетной полосы, то, по словам мэра, губернатор Максим Степанов привез из Киева обещание премьера о том, что средства на строительство новой полосы будет выделено, а само строительство начнется уже в этом году.

При этом мэр отметил, что построить полосу можно было бы и за счет международных экономических субсидий. И желающие выделить их бы нашлись.

К сожалению, по действующим правилам все взлетно-посадочные полосы находятся исключительно в государственной собственности и могут строиться и реконструироваться только за средства государственного бюджета.

«Однако для нас строительство новой полосы принципиально!»- резюмировал мэр.