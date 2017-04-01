Одесская школьница-беглянка нашлась в Полтаве

14-летняя жительница Суворовского района пошла после школы в бассейн, однако домой так и не вернулась. На следующее утро юную одесситку обнаружили в Полтаве. С мобильного телефона местной жительницы беглянка позвонила матери, но услышав мамин голос, не стала с ней разговаривать. После чего ушла в неизвестном направлении. Совсем скоро восьмиклассница вновь позвонила матери с телефона какого-то мужчины, снова помолчала и отключила мобильный. Однако на этот раз мать успела объяснить ситуацию владельцу телефона, тот догнал девочку и не отпускал ее до приезда полицейских.

Школьница воспитывается в благополучной семье. Свой поступок юная «путешественница» объяснила желанием «прогуляться». За деньги, которые мать дала для оплаты занятий в бассейне, она купила билет на первый попавшийся поезд и таким образом оказалась в Полтаве. В настоящее время девочка находится дома. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. С путешественницей проведена профилактическая беседа.

В отношении матери был составлен протокол по части 1 статьи 184 (невыполнение женщиной обязанностей по воспитанию ребенка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.