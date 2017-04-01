Двое мужчин пойманы за развращение малолетней

В полицию обратилась мать несовершеннолетней девочки, которая сообщила, что обнаружила в телефоне переписку дочери с неизвестными мужчинами, которая содержала циничную и откровенную информацию сексуального характера. Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, по данному факту следственным отделом Суворовского ОП было начато уголовное производство.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий правоохранители вышли на след развратителей. Ими оказались двое одесситов, 1986 и 1998 годов рождения.

Установлено, что подозреваемые познакомились с потерпевшей в одной из популярных социальных сетей. Заведомо зная, что девочке всего 11 лет, в Интернет-переписке они вели с ней циничные разговоры на интимные темы, рассказывали откровенные и натуралистичные сексуальные истории, используя при этом изображения и видео порнографического характера. Кроме того, развращая малолетнюю, подозреваемые заставляли ее делать и пересылать им откровенные фото с ее участием.

После нескольких недель виртуального общения мужчины начали склонять несовершеннолетнюю к реальной встрече. На то время мать ребенка уже обратилась в полицию. Поэтому на «свидание» девочка пришла в сопровождении правоохранителей.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) и ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Согласно законодательству им грозит до восьми лет лишения свободы.