Наталия Королевская: Власть должна обеспечить достойную социальную защиту чернобыльцам, отдавшим Родине самое ценное - свое здоровье

Правительство обязано в полном объеме, восстановить социальную защиту людей, которые защитили свою Родину и весь мир от последствий техногенной катастрофы. Об этом Оппозиционный вице-премьер-министр Наталия Королевская заявила во время посещения Чернобыльской АЭС.

«Эхо чернобыльской беды навечно останется в памяти нашего народа. Это история о храбрости, героизме и патриотизме людей, которые, ни секунды не сомневаясь, защитили свою Родину и весь мир от последствий страшного взрыва на ЧАЭС. Именно они остановили пожар и дальнейшее распространение радиации, заплатив за это своими жизнями и здоровьем», - сказала Наталия Королевская.

Народный депутат вместе с представителями чернобыльских организаций из Житомирской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей возложили цветы к мемориалам ликвидаторам и почтили память погибших.

По словам Королевской, правительство и коалиция закрывают глаза на проблемы наименее защищенных категорий граждан. Ликвидаторам и людям, пострадавшим в результате аварии, в том числе детям, существенно ограничили социальные гарантии, забрали льготы и компенсации, сократили размеры государственного обеспечения. С 2015 года была упразднена 4 зона усиленного радиоэкологического контроля, в результате, были грубо нарушены права более 1,6 миллионов людей на медицинское обеспечение и социальную защиту.

«В парламенте был проголосован в первом чтении, но, к сожалению, ветирован и в последствие отклонен законопроект «О внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Оппозиционный блок зарегистрировал пакет законопроектов, в том числе о восстановлении нарушенных прав на пенсионное обеспечение чернобыльцев, продолжается борьба за восстановление справедливости и в Конституционном Суде. Мы верим, что здравый смысл восторжествует, а государство вспомнит, о тех людях, которые после трагедии честно выполнили свой долг перед Родиной и всем миром, и обеспечит им достойную социальную защиту и поддержку», - подчеркнула Королевская.