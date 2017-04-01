Глеб Милютин о минимальной заработной плате в 3200 гривен: «Есть закон и его надо исполнять»

Об этом руководитель фискальной службы Одесчини отметил во время встречи с представителями бизнеса и общественности.

По его словам, поддерживая инициативу главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, фискальные органы на протяжении четырех месяцев не прибегали к проверочным мероприятиям в отношении тех работодателей, которые выплачивали заработную плату ниже минимальной.

Вместе с тем, Главное управление ГФС в Одесской области совместно с Главным управлением Гоструда в Одесской области, Пенсионным фондом Украины в Одесской области и Одесским областным центром занятости провело широкомасштабную разъяснительную работу по вопросам трудоустройства работников и выплаты им зарплаты на уровне не ниже минимальной (с 1 января 2017 года - 3200 гривен).

Глеб Милютин отметил, что уже в мае будет активизирована работа по выявлению субъектов хозяйствования, которые не придерживаются требований законодательства относительно минимальной заработной платы, не оформляют наемных работников или выплачивают заработную плату в «конвертах».

Также, руководитель сообщил, что поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты Одесчины возрастают.

Так, в январе-марте 2017 года в бюджеты территориальных громад направлено 1,2 млрд.грн. налога на доходы физических лиц, это на 360 млн.грн. больше, чем за первый квартал прошлого года.