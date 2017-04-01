Очередную хулиганскую акцию провели в Одессе так называемые «активисты»

Накануне несколько активистов т.н. «патриотических организаций публично надругались над…бюстом маршала Жукова. Они облили изображение красной краской и написали той же краской над ним слово «декоммунизация».

Отметим, что бюст маршала Победы расположен буквально на стене военкомата Приморского района, однако ни сотрудники военкомата, ни охрана на этот вандализм никак не отреагировали.

Впрочем, как стало известно позднее, полицейские все же начали уголовное производство по данному факту по статье 296 УК Украины «хулиганство».

Почему сотрудники полиции на месте не пресекли эти противоправные действия, остается непонятным. Ведь это происходило на углу улиц Канатная и Пироговская, практически в квартале от Куликова поля, территория которого уже взята под усиленную охрану и где вчера проводился смотр полицейских сил города накануне 2 мая.

Отметим, что действия т.н. «записных активистов» были не только хулиганскими, но и откровенно безграмотными. Ведь закон о декомммунизации, на который они ссылаются, не распространяется на военных, которые непосредственно участвовали в в освобождении территории Украины от немецко-фашистских захватчиков в период Второй мировой войны, к числу которых, безусловно, относится и маршал Георгий Жуков.