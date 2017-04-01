Опять дразним Польшу? Во Львове прошло шествие в честь операции "Висла"

Мероприятия состоялись у памятного знака, где планируют установить памятник всем украинцам - жертвам депортаций в Польше.

Во Львове почтили 70-ю годовщину трагических событий операции "Висла". Как передает УНИАН, руководство области и города, народные депутаты Украины, представители общественных организаций и горожане, всего более 200 человек, возложили цветы у камня на месте установки будущего памятника Жертвам депортаций украинцев в ХХ веке, который установлен на ул. Мушака во Львове.

Представители духовенства отслужили панихиду по жертвам депортаций. В Национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой состоялась церемония, приуроченная к 70-й годовщине депортации украинцев с родных земель.

После завершения церемонии от здания театра отправилось торжественное шествие к памятнику Тарасу Шевченко, где прошла акция "Свеча памяти". Горожане установили на площади в центре города зажженные лампадки и почтили жертв депортации минутой молчания.

Напомним, что что лидер правящей польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявлял, что будущее польско-украинских отношений зависит от позиции Киева по вопросам УПА.