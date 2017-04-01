Губернатор: «Одесские правоохранители готовы обеспечить правопорядок в Одессе 2 и 9 мая!»

Губернатор Максим Степанов остался доволен подготовкой полиции и нацгвардии, которые провели смотр сил на Куликовом поле.

По словам главы региона, «несмотря на то, что с момента трагических событий 2 мая 2014 года прошли уже три года, есть некоторые люди, которые все еще хотят пиариться на этих смертях! Но я знаю, что мы способны обеспечить спокойствие и мир в нашем городе и в нашей стране!»

По его словам, правоохранительные органы будут действовать в рамках закона, «…но кто думает, что там будут приключения, тот их получит! По закону, но очень жестко!»

Напомним, что по информации руководства Главного управления Национальной полиции в Одесской области, всего общественный порядок в местах массового скопления людей будут обеспечивать более двух тысяч сотрудников полиции и бойцов нацгвардии.

Усиленный режим работы будет продолжаться до 17 мая.

Особенно тщательно правоохранители будут контролировать ситуацию на Соборной площади и Куликовом поле.