 
Информация к новости
  • Просмотров: 124
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

До начала сезона угроза оползней в районе пляжа Дельфин будет устранена

Категория: Новости


До начала сезона угроза оползней в районе пляжа Дельфин будет устранена

Как было отмечено на заседании исполкома, для устранения угрозы оползней уже завершается реконструкция прибрежной зоны и, в частности, проводится насыпка песка. В результате на тех участках, где морская вода уже дошла до подпорной стены, будут восстановлены участки песчаной зоны. Таким образом, пляжная зона в этом районе существенно расширится.

Кроме того, будут облагорожены и прилегающие к территории пляжа склоны.

При этом городские власти гарантировали, что вход на пляжи и доступ к акватории останется свободным.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 