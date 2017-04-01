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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды

Категория: Новости

Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи на ликвидацию последствий непогоды в Молдавии.

«С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, согласно статье 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова, Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова», — говорится в документе № 118/2017, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в период сложных погодных условий в молдавской столице Кишиневе из-за сильных снегопадов и шквального ветра объявили чрезвычайное положение. Также сообщалось, что без электричества в стране были сотни населенных пунктов.

При этом не сообщается, как обеспечиваются государством районы самой Украины, пострадавшие от непогоды не в меньшей степени. Из-за налипания мокрого снега и шквалистого ветра, упали 3790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

 Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды

 

Источник: "РИА Новости" Украина

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Кабинет министров Украины на днях одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдавии на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды
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