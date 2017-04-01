Вятрович: Не стоило отмечать так называемое освобождение Одессы

Глава Института национальной памяти Украины (по- народному – института имени Альцгеймера) Владимир Вятрович осудил празднование на официальном уровне Дня освобождения Одессы 10 апреля. Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

«События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему "рекоммунизации" и готовиться ко 2 мая и 9 мая», — заявил Вятрович.

По его словам, правоохранительным органам и спецслужбам нужно дать чёткую правовую оценку действиям городских властей Одессы.