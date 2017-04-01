Karl Marx за Розенко (видео)

Вице-премьер-министр Павел Розенко поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного Валютного Фонда в Украине Рона ван Родена. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Злые языки от власти и оппозиции сразу накинулись на вице-премьер-министра. Первые упрекали: мол, «кусает дающую руку», вторые задались неудобным вопросом: когда миссия МВФ дает добро на очередной транш, она проявляет такой же вопиющий непрофессионализм?!

По словам Розенко, утверждение о том, что «в Украине до сих пор существует советская пенсионная система, является абсолютно некорректным и неправильным, потому что та пенсионная реформа, которая была проведена в 2000-х годах, наоборот, оторвала нас от советской системы и полностью разрушила ее».

По мнению Розенко, Украина до сих пор не дошла до европейской пенсионной системы из-за того, что власть 14 лет медлила с введением накопительной пенсионной системы.

Здесь необходимо уточнить, что отсутствие накопительной пенсионной системы в Украине вызвано двумя объективными и непреодолимыми последние четверть века факторами: это воры во власти и неудержимая инфляция гривны. Национальная валюта давно не выполняет одной из пяти функций денег по К.Марксу – средства накопления, в этом смысле гривна деньгами не является. Достаточно вспомнить, в какой валюте держат дома деньги наши «дорогие» Е-декларанты.

«И второй вопрос, который постоянно озвучивается в статье, что Украина должна сократить приток новых пенсионеров для пенсионной системы и сократить пенсионные расходы.

На мой взгляд, основной акцент пенсионной системы все-таки строится не на количестве пенсионеров, а на доходах Пенсионного фонда, и мы должны думать над увеличением доходов в Пенсионный фонд», – отметил Розенко.

Здесь с вице-премьером нельзя не согласиться: увеличивать доходы в Пенсионный фонд надо, и именно в солидарную его часть, в нашей ситуации, когда новый виток инфляции сожрет все тощие гривневые накопления, именно налоговые поступления после пересчета цен, пусть и с опозданием, но позволят индексировать пенсии.

«Дискуссия на тему высокого или низкого пенсионного возраста в Украине вновь подается в своеобразной интерпретации, которая, как для специалиста, является весьма сомнительной», – сообщил Розенко.

Опять-таки поддержу вице-премьера. Дискуссия на тему высокого или низкого пенсионного возраста в Украине является надуманной и противоречит глобальной тенденции на сокращение рабочих в производственной сфере в силу растущей автоматизации и роботизации производства. Многие страны, озабоченные сохранением занятости населения, сокращают рабочий день, чтобы обеспечить своих граждан работой. Наступление машин на рабочие места – старая история, подмеченная еще К. Марксом, откуда, собственно, и родилась идея коммунизма.

«Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине», – написал глава миссии МВФ.

Здесь можно лишь частично согласиться с Роном ван Роденом, потому что он говорит о следствиях, а не о причине. Поправить нормативно-правовую базу и развить финансовые рынки в Украине можно за очень короткое время при наличии относительно честной и ответственной власти, чего сегодня не наблюдается.