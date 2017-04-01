Криминогенная ситуация в Одесской области остается напряженной

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головина, за первый квартал нынешнего года в борьбе с преступностью удалось добиться ощутимых результатов.

Так, по его словам, общие показатели по числу преступлений в Одессе сократились на 20%, а среди тяжких преступлений –на 10%

Однако, как был вынужден признать руководитель полиции области, по уровню обеспечения безопасности Одесса все еще не дотягивает даже до среднеукраинского уровня.

Напомним, что в последние три года уровень преступности в Одессе возрос, по меньшей мере, второе. В первую очередь это касается тяжких преступлений и т.н. уличной преступности.

По мнению экспертов, главными причинами такой ситуации стала социально-экономическая ситуация в стране, и проведение полицейской реформы, которая, по сути, не завершена до сих пор. Вследствие этой реформы из правоохранительных органов были уволены многие высококлассные профессионалы, равноценной замены которым так и не было подготовлено.