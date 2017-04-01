В обеспечении правопорядка 2 мая могут быть задействованы не только правоохранители, но и военные.

И в том числе, военные моряки.

По информации ИА «Одесская жизнь», штаб ВМС Украины уже выступил с заявлением, что готов в случае необходимости «подставить плечо» полицейским и нацгвардейцам.

Как отмечено в заявлении, в последнее время участились случаи провокаций и попыток диверсий на военных объектах.

И «… если такие действия будут иметь место в Одессе 2 мая, то они будут жестко пресекаться вплоть до применения огнестрельного оружия!»

Напомним, что руководитель Главного управления Национальной полиции Дмитрий Головин уже неоднократно публично заявлял о том, что полицейские силы переведены в повышенный режим готовности и будут пресекать возможные провокации и беспорядки, хоть и в рамках закона, но предельно жестко.