Страшная трагедия произошла накануне в Одесской области

В Коминтерновском районе за день до своего первого дня рождения погиб годовалый ребенок.

По информации ИА «048», трагедия произошла как раз тогда, когда родители ребенка готовили праздничный стол.

Оставшись без надзора, ребенок потянул на себя телевизор, который не удержавшись на подставке, упал прямо на него.

От полученных травм малыш скончался на месте.

По имеющимся данным, полиция проводит расследование, но то, что в данном случае причиной гибели ребенка стал трагический несчастный случай, практически не вызывает сомнений.