 
Информация к новости
  • Просмотров: 481
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Страшная трагедия произошла накануне в Одесской области

Категория: Новости


Страшная трагедия произошла накануне в Одесской области

В Коминтерновском районе за день до своего первого дня рождения погиб годовалый ребенок.

По информации ИА «048», трагедия произошла как раз тогда, когда родители ребенка готовили праздничный стол.

Оставшись без надзора, ребенок потянул на себя телевизор, который не удержавшись на подставке, упал прямо на него.

От полученных травм малыш скончался на месте.

По имеющимся данным, полиция проводит расследование, но то, что в данном случае причиной гибели ребенка стал трагический несчастный случай, практически не вызывает сомнений.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 