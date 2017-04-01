Утром – гетто, вечером – газовые камеры Освенцима…

«Если бы в стране остались одни Скрипки, я бы сам пошел в гетто. Потому что в раю климат, а в аду – общество!»

Гарик Корогодский

Подводя некоторые предварительные итоги скандала с нацистскими высказываниями певца и музыканта Олега Скрипки, приходится констатировать, что несмотря на нервическую дураковатость, эти заявления в полной мере характеризуют ситуацию в нашей стране. Идеи разделить население на «сверхчеловеков» и «недочеловеков» с отправкой последних в гетто – это показатель, я бы сказала, любопытный маркер.

Для уважаемых читателей хочу напомнить: известный украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский, нужно согнать в гетто. Об этом он заявил не у себя на кухне, а во время встречи в рамках школы журналистики в Киеве. По его мнению, такие люди имеют низкий IQ и социально опасны. Вот его слова: «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ».

Музыкант также поделился своим видением идеальной страны. Там, по его словам, украинский язык господствующий в обществе.

«Там на радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов. В моей Стране мечты государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас идет... Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях», — считает музыкант.

По его мнению, сейчас главной проблемой в Украине является то, что украиноязычные всегда переходят на русский язык. «Когда едешь в Карпаты или Закарпатье, в местных «генделиках» играет шансон, во Львове на радио тоже играет русская музыка, раньше был шансон популярен, не знаю, как сейчас. На дискотеках в Ивано-Франковске, Коломые, Тернополе, Львове МС ведут на русском языке с московским акцентом», — делился наблюдениями певец.

Так, на вопрос о том, действительно ли так важно, чтобы официант обслуживал посетителей на украинском языке, Скрипка давал однозначный ответ. «А это и есть основа! Сначала тебя не обслуживают на украинском, а потом у тебя забирают территорию. Это практически тот же процесс, только он начинается с малого, а заканчивается кровью. С этого все и начинается!», — говорил певец.

При этом Скрипка и раньше не раз высказывался за тотальную украинизацию общества. Летом 2014 года, сразу после Евромайдана делился своим видением путей внедрения европейских ценностей в жизнь украинского общества: «А когда каждый день нужно отстаивать свое, это намного сложнее и важнее.

Чтобы не бить морды на улицах раз в десять лет, надо каждый день, каждую минуту быть начеку. Играет чужеродная музыка – выключил. Передают по телевизору что-то чужеродное – выключил и написал заявление, чтобы средство массовой информации лишили лицензии. Если ты отвечаешь за биллборды, ты хозяин площадей, то сделай так, чтобы вражеские морды не появились у нас на улицах, не нужно было бы биллборды с ними мазать зеленкой. Это ответственность каждого человека».

Вот, а мы всегда удивлялись, дорогой читатель – откуда берутся люди, пишущие доносы, а тем более, закидывающие биллборды пузырьками с зелёнкой!!!

Поражает присутствие абсолютно отрицающих друг друга высказываний в этом же интервью Скрипки «Украинской правде»: «Несколько раз на Майдане я озвучивал: агрессия – это очень опасно. Не имейте зла в сердце, потому что против нас все это обернется. Надо бороться «за», а не «против». Это не популярные вещи, они звучат непонятно для людей.

Надо, чтобы каждый понял: если тебе кто-то не нравится, нужно побороть свою ненависть и нелюбовь – через осознание, почему это тебе не нравится.

Не нравится, потому что тебе хотелось бы, чтобы было по-другому? Так занимайся непосредственно тем, что нужно решить, а не пытайся бороться против людей, с которыми ты не согласен».

Вот с этой мыслью Скрипки согласится каждый! Настораживает только, как одного и того же человека посещают такие разные, противоречивые мысли.

Возможно, факты биографии что-то прояснят…

Можно вспомнить ещё то, что самоидентифицировал себя как украинца певец только в тридцатилетнем возрасте. Родился в Таджикистане, детство провёл в Мурманске, учился в Киеве – в общем, биография обычного советского человека. В 1991 году Скрипка, будучи ещё советским инженером и аполитичным русскоговорящим рокером, со своей самодеятельной группой попал во Францию по культурному обмену между СССР и европейскими странами с подачи уже тогда известного российского музыкального критика Артемия Троицкого, прожил там пять лет и даже был женат на француженке. По его же признанию, именно во Франции он стал украинцем. В 1997 женился на обычной девушке Наталке Сыть, которая впоследствии стала известна тем, что посещает все богемные тусовки в украинских этнических костюмах и без намёка на макияж. Со Скрипкой у них уже четверо детей, все как один, по поводу и без повода, всегда в украинских костюмах.

До 2004 года неоднократно давал концерты в Московском дворце молодежи и осуществлял туры по городам Сибири. Сыграл несколько ролей в российско-украинских телемюзиклах, кузнеца Вакулу в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и трубадура в «Золушке», а в 2008 году роль камео (то есть, самого себя) в российском фильме «День радио».

Попросту говоря, популярность Олегу Скрипке создало в свое время российское телевидение. «Чёс» по российским городам и русскоязычным территориям Украины давал навар несравнимый с «мировыми турне» по галицийским ярмаркам.

От психической неустойчивости до ксенофобии

Откуда же такая пещерная русофобия? Возможно, это результат весеннего обострения некоторого психического заболевания, последствия влияния невиданного циклона, который прошёлся по территории нашей страны этой весной? Неужели –клиника?

Некоторая часть аудитории, возмущённой нацистскими высказываниями Скрипки, именно такой диагноз ему и поставила.

Другая часть, как например, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает слова Скрипки проявлением фашизма. «Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал известный музыкант. Но на самом деле тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и конц-лагеря», — подчеркнул он.

Кстати, именно такая же реакция ожидается и в Европе. А Европа, при всей лояльности к украинским безобразиям, любого рода нацистов у себя не жалует.

Высказывания Скрипки уж больно неполиткорректные, тем более для нынешней, так сильно мостящейся в Европу, Украины. И, помимо рядовых граждан, которых для власти, конечно, и в гетто не жаль отправить и тарифами заморить, эту же перспективу на себя дружно примерили некоторые власть предержащие. Перспектива загудеть в гетто им очень не понравилась.

Стыдливо прикрыл свою свастику вышиванкой

Видимо недовольство элиты вылилось в появление пранкера(для тех, кто не в теме, пранкер занимается розыгрышами по телефону, имитируя голос какой-нибудь известной личности. Запись разговора затем публикуется в сетях). Украинского «мытця» разыгрывал лично «Лексус», один из самых отъявленных и злых телефонных шутников. Он позвонил Олегу Скрипке, как бы от имени руководителя МВД Украины Арсена Авакова, который как известно, русскоязычный и, несмотря на три года работы министром, так и не смог осилить азы украинского. Позвонил, с мягко говоря, претензиями. Судя по блеянию и жалким извинениям музыканта, струхнул наш «фюрер» крепко. Что объяснимо, ведь сейчас в Украине ситуация такая, что прикопать могут кого угодно, будь ты хоть трижды националист и враг русских.

Певец посчитал нужным даже извиниться, мол, был не так понят. Или так, но не теми. Или, скажем, злые журналисты, эти шакалы пера, в погоне за рейтингами взяли и нашпиговали интервью выдумками. Скрипка в данном случае стал открещиваться от слова «гетто». Не от сути своих идей, но от конкретного слова. Хорошо, что аудиозапись того, как певец делился своими заблуждениями, сохранилась.

А был ли «фюрер»?

В этой ситуации, мне кажется, возможен и ещё один вариант. Не удивлюсь, если Скрипка решил напомнить о своей поблекшей персоне, привлечь внимание соответствующей публики, да перестарался. Сейчас – он один из многих и многих певцов, некогда, соглашусь, популярный, но теперь вышедший в тираж.

Да и кто сказал, что музыкант — это непременно и моральный авторитет, и светоч сакральных знаний? Певец, как и футболист, или художник, или боксер, кроме впечатляющих навыков по основному своему ремеслу, в прочих сферах человеческого бытия может быть и узколобым фашистом. Примеров достаточно. Но человека публичного наши люди привыкли слушать. А те, публичные персонажи иногда этим воодушевляются, мнят о себе больше, чем стоят на самом деле, проповедовать начинают, в «вожди хуторские» рядиться.

Да и считать, что большинство жителей Украины думают ровно так же, как и танцор из «клюба», я бы не стала. Невзирая на массированное насаждение бандеровских идеалов и повальную украинизацию, большинство населения все равно продолжает говорить, думать и видеть сны на русском языке. То есть, наши люди сами себе выписывают путевку в гетто имени Скрипки? Вряд ли. Хотя, есть сегодня публика, у которой разговоры о гетто и газовых камерах даже успехом пользуются. И иногда начинает казаться, что именно это горластое, подвижное и далеко не проевропейское меньшинство сегодня и рулит процессами в нашей несчастной стране. Особенно в дни весеннего обострения.