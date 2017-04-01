Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%. Об этом сообщают "Українські Новини".

«Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%», - отмечают аналитики агентства.

В агентстве также прогнозируют среднюю инфляцию в 2017 году на уровне 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году. В то же время в Госстате фиксируют повышение потребительских цен в 2016 году на 12,4%. Аналитики Fitch также подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной национальной валюте на уровне "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

По данным экспертов, международные резервы Нацбанка увеличились до 16,7 млрд долл. после перечисления от Международного валютного фонда 1 млрд долл. транша и макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 млн евро.

«Продолжение программы МВФ является положительным для кредитного профиля Украины, так как он поддерживает внешнее финансирование, доверие и обеспечивает импульс реформ. Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ... Ключевые показатели реформ включают в себя пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизацию и прогресс в борьбе с коррупцией», - подчеркнули в агентстве