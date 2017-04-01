Полиция задержала 10 человек во время потасовки на пляже

На стройплощадке в районе одесского пляжа Отрада полиция задержала 10 участников конфликта. Конфликт произошел между активистами разных политических взглядов. Об этом говорится в сообщении советника начальника ГУПН в Одесской области Руслана Форостяка.

«На пляже "Отрада" в г. Одессе случился конфликт между активистами разных политических взглядов. Полиция не допустила его обострения. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает «Думская», подразделения полиции обеспечивали охрану правопорядка во время мирной акции граждан, требовавших прекратить строительство в пределах парковой и курортной зоны. На месте событий присутствовали и другие активисты, которые поддерживали застройщика. При этом драки как таковой не произошло.

Против стройки выступали активисты «Автомайдана», «Уличного фронта», «Сокола», «Гражданского фронта» и «Зеленого листа». Поддерживал застройщика «Совет общественной безопасности».