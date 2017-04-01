«Слабак» или «экстремистка» – нелегкий выбор Франции

Честно говоря, эта проблема в Европе назревала давным-давно, задолго до экономического кризиса, задолго до Brexit-а, задолго до коллапса с мигрантами, хлынувшими на Европейский континент в результате конфликта на Ближнем Востоке. Это начиналось еще в самые, как теперь говорят, «тучные», благополучные годы Европы. Противостояние «понаехавших» и коренных жителей, силы и энергии пришельцев и старой культуры и снобизма местных. С одной стороны – борьба за выживание, с другой – за самоидентичность, за право жить по своим правилам, в соответствии со своими традициями, привычками и представлениями о быте.

«Мы им здесь всю черную работу сделали, мы им метро построили, а они нас за людей не считают», – возмущались еще в конце 90-х годов прошлого века французские алжирцы.

«Мы им предоставили жилье, работу, социальные пособия, а они ведут себя нагло, беспорядки устраивают, нам уже в своей стране жить страшно», – жаловались французы.

Это все было так давно… Но мне, волею судьбы оказавшейся во Франции именно в конце 90-х – начале 2000-х и наблюдавшей за происходящим там как бы со стороны, уже тогда многое было очевидно!

Для нас, только-только вырвавшихся из-за железного занавеса и совсем не разбиравшихся в тонкостях «высоких европейских отношений» весь Париж тогда был ПАРИЖЕМ, городом, окутанным ореолом романтики, городом-мечтой! А оказалось, все… не совсем так. Первое, что я увидела в Париже, сойдя с поезда, прибывшего из Страсбурга, был Gara du Nord – Северный вокзал. Впоследствии именно там снимался знаменитый фильм «Амели». Но в данном случае речь не о нем.

Северный так Северный! Меня в его окрестностях все устраивало – куча кафешек и всяких забегаловок быстрой еды, барахолка, где мы сразу купили зонтик, потому что накрапывал дождь. Там же и гостиницу удалось найти – дешевую и с виду вполне приличную. А уже через несколько дней мне объяснили знакомые, давно жившие в Париже и взявшие над нами шефство, что в эти кафе ходить нельзя!

«Но почему? – недоумевала я. – Ведь там дешево и вкусно? Как раз то, что нужно».

Знакомые мялись. Говорить об этом напрямую было не принято, но это как бы подразумевалось... Это как бы было понятно само собой, только мы, выросшие при социализме и привыкшие к тому, что все люди равны, не могли уяснить: существуют «не те кафе», «не те районы», «не те магазины», где должен обедать, гулять, покупать вещи приличный, белый человек. Не комильфо (дословно: не то, что надо) – не даром же это выражение пришло к нам именно из французского языка. Тогда уже в Париже существовали некие районы – резервации, сугубо для эмигрантов, с их отдельной от красивого, глянцевого Парижа жизнью. Район Северного вокзала был именно таким. Там жили индийцы, африканцы, арабы. Его и называли «арабским» или «черным», и туда не должна была ступать нога европейца!

А ведь тогдашние парижские «черные», которых местное население так презирало, были не теми эмигрантами, что сейчас! Нынешние, в основном, нелегалы, которых пытаются выдворить. Те же были настоящими парижанами, с французским гражданством, чьи деды когда-то еще вполне легально переселились из бывших французских колоний – Алжира или Марокко. Они считали себя французами, но при этом жили в подобие гетто.

Естественно, им такое положение вещей не нравилось... мягко говоря. Это социальное напряжение было заметно. Эта взаимная неприязнь витала в воздухе. Рано или поздно это должно было прорваться! И прорвалось! Погромами и беспорядками в эмигрантских кварталах, с которыми едва справился тогдашний президент Саркози.

Назревавшее недовольство белых европейцев в 2011 году тоже прорвалось. Не во Франции – в Норвегии. Его выразил Андерс Брейвик. И можно сколько угодно говорить, что это был просто псих-одиночка, просто обезумевший экстремист. Все было бы так, если б не волна поддержки его лично и его поступка и в интернете, и в реальности. Оказалось, у Брейвика много единомышленников, которых также доводят до бешенства мигранты-арабы и политика властей по отношению к ним…

Ну а теперь о выборах во Франции, вернее, об их первом туре, в результате которого оба кандидата: и Эммануэль Макрон, и Марин Ле Пен празднуют победу!

Евросоюз – Frexit? Уберут ли «тряпку в шкаф»?

23 апреля в Пятой республике прошел первый тур президентских выборов. По его итогам дальнейшую борьбу за президентское кресло продолжат центрист Эммануэль Макрон (23,75% голосов) и националистка Марин Ле Пен (21,53%). Спустя две недели – 7 мая – состоится второй тур. Надо отметить, что явка на выборах, вопреки ожиданиям, была весьма высокой – 81 процент, что даже больше, чем в 2012 году.

Итак, кто они – лидеры первого тура? Почему именно они? Эммануэль Макрон, возглавляющий движение «В путь» или «Вперед», ласково прозван в народе «кандидатом Ротшильдов». Он – бывший банкир, начинавший свою карьеру именно в банке французских Ротшильдов, бывший министр экономики в правительстве действующего президента, бывший член Соцпартии, которую представляет Франсуа Олланд. В последнее время Макрон, конечно, всячески пытался откреститься и от своего партийного прошлого, резко превратившись из представителя левого движения в центриста и, особенно, от окончательно потерявшего популярность Олланда. Но все равно он воспринимается многими как Олландовский ставленник, как президентский кандидат. Вот и на некоторых предвыборных плакатах он изображен рядом с Олландом с подписью: наследник.

Так или иначе, в большинстве вопросов внешней политики Макрон действительно будет продолжать линию Олланда. Он будет и дальше держать курс на развитие Евросоюза, на сближение с Германией, соответственно, на конфронтацию с Россией. Он будет горой стоять за евровалюту и поддакивать Вашингтону...

Полная противоположность Макрону – лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она – слишком резка и радикальна! И именно этим, с одной стороны, привлекает, а с другой – отпугивает французских обывателей. Решения наиболее болезненных вопросов, предложенные ею – высылка нелегалов, выход из Евросоюза и НАТО, отказ от евро – шокируют даже коренных жителей, не говоря уже о мигрантах. Ведь французы, помимо прочего, опасаются и очередных бунтов среди «понаехавших».

Ле Пен президент – это неминуемый Frexit! Ведь даже во время своих выступлений на телевидении она требовала оставить только французский флаг и убрать с глаз долой полотнище Евросоюза. А ее однопартиец как-то назвал флаг Евросоюза «тряпкой, которую скоро уберут в шкаф». В то же время многие расчетливые французы понимают: разрыв с ЕС больно ударит по экономике Франции, госдолг которой скоро сравняется с ВВП. Брюссель уже повышает ставки кредитов, выдаваемых Парижу. В случае Frexit-а придется платить по всем долгам, только никаких кредитов уже не будет. Что до отказа от евро, он, конечно, имеет свои положительные стороны, но на такой шаг пока не рискует пойти даже хронически преддефолтная Греция.

Французской культуры больше нет – есть культура Франции!

Составлять какие бы то ни было прогнозы в современном непредсказуемом мире – дело неблагодарное. И все же есть вещи, которые можно предположить с определенной долей уверенности. Во втором туре выборов Макрона однозначно поддержат все национальные меньшинства, особенно мусульмане, которых откровенно раздражает жесткая антиисламская риторика Ле Пен. Ну как, в самом деле, терпеть ее требования закрыть радикальные мечети, посадить имамов-экстремистов? То ли дело супертолерантный Макрон, который, в угоду мигрантам, даже заявил, что «французской культуры больше нет, есть – культура Франции!»

Так называемых «некоренных» французов, формирующих на сегодняшний день «культуру Франции» уже более четверти населения! Из них – 6 миллионов именно мусульман! Понятно, что все это электорат Макрона.

Практически нет сомнений и в том, что к Макрону перейдет электорат «левого» Меланшона, не прошедшего во второй тур. Левым нравится его политкорректность и «немецкая» любовь к мигрантам, а также сентиментальная риторика в отношении «незащищенных слоев населения». За это они готовы простить ему и глобализм, и атлантизм, и даже профессию банкира.

Выборы во Франции – это своеобразный реванш глобалистской элиты, сделавшей «работу над ошибками» после победы Трампа. Избирательный процесс взят под контроль, «проколы» демократии учтены. На Ле Пен сейчас обрушатся все: и СМИ, превозносящие Макрона, и политическая элита, и якобы возмущенный «фашисткой» народ. «Кто угодно, только не Ле Пен» – таким будет основной принцип всех задействованных в предвыборной гонке лиц.

Ну а что же истинное мнение народа? Пятая республика расколота пополам. Так же, как и Великобритания накануне Brexit, так же, как и США перед финальной схваткой Клинтон – Трамп. Так же – не побоюсь об этом заявить – как и Украина во времена Евромайдана. Выбрав Макрона, Франция обречет себя на подчинение США, Германии и покорное следование ее курсу в ЕС. Выбрав Ле Пен – французы точно получат встряску: и экономическую, и политическую, и культурную. Результат ее непредсказуем. Но… может быть, за ним последует некая новая жизнь!

Населению Франции предстоит нелегкий выбор: терпеть, чтобы не стало еще хуже, или сломать систему, попробовав начать все заново. Последнее решение требует огромной силы воли. Сможет ли лидер Нацфронта убедить соотечественников рискнуть?

Одно можно констатировать точно: прежний, типичный политический расклад французского общества, характеризующийся противостоянием «левых» и «правых», более не существует! Соцпартия в лице Олланда полностью дискредитировала себя. Сегодня налицо совсем другое противостояние – между «глобалистами» и «патриотами», как обозначила это сама Ле Пен.

В свете новых европейских веяний непонятной и смешной (впрочем, как всегда) выглядит позиция украинских патриотов, рвущихся в Евросоюз. Путь в объединенную Европу – это потеря самоидентичности, это дорога, прямо противоположная той, что ведет к сохранению своего суверенитета, своей национальной культуры, национальной независимости. Даже самые «недалекие» французы это понимают. А наши патриоты – нет! Эх, странный наш патриотизм!

P.S. Cоциологическая компания Ipsos обнародовала прогноз на второй тур президентских выборов во Франции: по их данным, Макрон опередит лидера националистов Марин Ле Пен с 62% голосов избирателей против ее 38%. Следует, однако, напомнить, что именно эта социологическая служба неоднократно предсказывала уверенную победу Клинтон на последних выборах в США…