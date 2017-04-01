Заключительное совещание представителей проекта TEMPUS IV «InterEULawEast»

В Университете Марибор (Словения) состоялось заключительное совещание представителей консорциума университетов, участвующих в реализации проекта TEMPUS IV «Разработка магистерской программы по европейскому и международному праву в Восточной Европе - InterEULawEast». Основные задачи заключительного совещания - дать оценку результатам деятельности каждого партнёра проекта, а также обсудить перспективы развития магистерской программы по европейскому и международному праву. Непосредственным партнёром проекта выступил Национальный университет «Одесская юридическая академия», который на заключительном совещании представляли вице-президент, проректор по международным связям, судья ad hoc Европейского Суда по правам человека В. Туляков и заместитель декана факультета международно-правовых отношений университета М. Кацин.

На протяжении четырёх лет эксперты из университетов стран-членов Европейского Союза совместно с представителями Одесской школы права разрабатывали учебно-методическое обеспечение магистерской программы. Магистерская программа, созданная в рамках проекта, является инновационной и перспективной для Украины, поскольку сосредоточена на изучении правового регулирования и практик Общего Рынка Европейского Союза, что особенно актуально в условиях реализации Соглашения об Ассоциации между ЕС и Украиной.

Участники совещания высоко оценили инновационную англоязычную магистерскую программу по международному и европейскому праву, которая с 2016 года уже успешно реализуется в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Также они отметили ту важнейшую роль, которую выполняет этот образовательный центр в качестве национального координатора проекта в Украине в целом.

В рамках совещания была подчеркнута значимость дальнейшего сотрудничества между университетами в сфере совместной подготовки юристов, особенно в формате дистанционного обучения, разработки новой англоязычной платформы дистанционного обучения по Европейскому праву, академических обменов. Было принято решение о продолжении работы над созданием магистерской программы с двойным дипломом.

В своем выступлении профессор В.А. Туляков передал европейским коллегам слова благодарности от Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» академика С. В. Кивалова за их вклад в реформирование высшего юридического образования в Украине до уровня европейских стандартов. Профессор В.А. Туляков подчеркнул, что по инициативе Президента университета академика С.В. Кивалова подготовка студентов-бакалавров на иностранных языках ведётся в этом университете уже более 10 лет, и что создание англоязычной магистерской программы явилось закономерным продолжением этой работы.

От имени Президента университета С. В. Кивалова почетные знаки отличия Национального университета «Одесская юридическая академия» были вручены координаторам проекта профессору Хане Хорак (университет Загреба, Хорватия) и избранному днями судьей Конституционного Суда Словении профессору Райко Кнезу (университет Марибор, Словения).