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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Семинар издательства Oxford University Press завершил свою работу

Категория: Новости / Наука и образование

Семинар издательства Oxford University Press завершил свою работу

Семинар издательства Oxford University Press  на тему: «Digital literacy: How to help implement technology use in the classroom», организатором которого выступила кафедра иностранных языков № 2 Национального университета «Одесская юридическая академия», успешно завершил свою работу. В семинаре также приняли участие преподаватели университета имени И. И. Мечникова, факультета романо-германской филологии.

Консультант Oxford University Press, Юлия Соломенцева детально рассказала об учебном курсе Navigate, а именно о внедрении и применении современной методики и технологии: Online Practice (Skills Language Practice), e-book versions, iTools. Материал курса основывается на Oxford 3000 – лексика подобрана на основе списка самых употребляемых в разговорной речи слов, составленного экспертами в области лингвистики.

Участники семинара активно принимали участие и апробировали на себе современную методику учебников серии Navigate.

Семинар издательства Oxford University Press завершил свою работу

 



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