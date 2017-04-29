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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Махинации с билетами на «Евровидении» проданы билеты на несуществующие места

Категория: Новости

Махинации с билетами на «Евровидении» проданы билеты на несуществующие места

Мест на две тысячи билетов не существует или с них нельзя увидеть сцену. Организаторы песенного конкурса «Евровидение» продали две тысячи билетов на несуществующие места и на те места, с которых зритель не сможет увидеть сцену. REUTERS сообщает, что об это рассказал руководитель билетного оператора мероприятия Concert.ua Дмитрий Феликсов украинской радиостанции «Голос Столицы». Феликсов пояснил, что предварительная схема зала Международного выставочного центра в Киеве не соответствует проекту, в итоге реализованному подрядчиком. Тем, кто купил билеты на несуществующие места предложен обмен или возврат денег.



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