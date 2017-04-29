Одесситы – чемпионы Украины по панкратиону

Совсем недавно в городе Винница прошли Всеукраинские соревнования по старейшему виду единоборств – Панкратиону. Одесская команда была представлена преимущественно студентами Национального Университета «Одесская Юридическая академия». Ее возглавлял Заслуженный тренеа Украины директор центра спортивных единоборств НУ «ОЮА», доцента кафедры физвоспитания Иван Чертова. Под его руководством тренируются самбисты, дзюдоисты и представители других видов единоборств. Подопечные Ивана Чертова добиваются высоких результатов во многих видах спортивных единоборств. На счету его воспитанников уже свыше 90 медалей с чемпионатов Европы, мира, кубков мира. На сей раз его команда выступила в панкратионе. Этот вид спорта, который был зарожден ещё в древней Греции и сочетает в себе как борьбу, так и кулачный бой. В панкратионе от спортсменов требуется умение бороться на ограниченном пространстве, демонстрировать ловкость, силу, и решительность. Данный турнир являлся отборочным на чемпионаты Европы и мира. Сборная команда Одесской области под руководством Ивана Чертова выиграла кубок Украины, а сильнейшие борцы стали обладателями заветных путевок на чемпионаты континента и мира. В частности, Галина Ковальская 2 мая примет участие в чемпионате Европы, который состоится в Сербии.

Одесская команда произвела настоящую сенсацию на турнире в Виннице. Она обошла такие сильные коллективы, как клубы из Харькова, Киева, Сум.

Первого мая в концерт-холле «Одесса» состоится очередной турнир для подопечных Ивана Чертова. Они примут участие в престижных соревнованиях на кубок «Золотой мангуст».

Как рассказал вице-президент общественной организации «Мангуст» Лерник Мусаелян, в соревнованиях примут участие многие известные спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран, в числе организаторов которого и Заслуженный тренер Украины Иван Чертов. На сей раз он будет представлять клуб «Мангуст», где является главным тренером. На пресс-конференции организаторов этих соревнований Иван Чертов еще раз вернулся к итогам Кубка Украины по панкратиону, который на днях завершился в Виннице.

Нами велась усиленная подготовка. Ежедневно проходили двух-трех разовые тренировки, было проведено моделирование учебно-тренировочного процесса. Многие команды были очень сильными, в особенности это касается команд Киева, Винницы, Сум, Черновцов, которые насчитывали до полусотни спортсменов, тогда как сборную Одесской области представляли вдвое меньше участников. Но, как видим, добротная подготовка дала высокие результаты, и нам удалось совершить практически невозможное – обыграть сразу 16 команд. Для многих, в том числе и для меня эта победа стала настоящей сенсацией

— с восторгом рассказал Иван Чертов.

Тренер молодежной сборной Одесской области по панкратиону Александр Фиряев рассказал, что его воспитанник Антон Цубенко занял первое место. Остальные представители молодежки тоже выступили достойно, что является залогом будущих побед.

Тем временем в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана завершился международный турнир по дзюдо памяти пятикратного чемпиона СССР Лери Накани, в котором приняли участие представители семи стран.

Проведение международных спортивных соревнований уже стало хорошей традицией нашего города. И во многом это стало возможным благодаря таким энтузиастам спорта как Иван Чертов, а также успехам спортсменов Национального университета «Одесская Юридическая академия». В этом учебном заведении создана замечательная учебно-тренировочная база, которой могут позавидовать и киевские ВУЗы. Солидным партнером Юридической академии в проведении престижных соревнований зарекомендовал себя Международного гуманитарный университет. В обоих учебных заведениях созданы и работают секции по различным видам спорта, в которых занимаются как студенты, так и учащиеся ближайших школ. Тренеры довольны: растет достойная смена чемпионам.