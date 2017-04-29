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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Кабмин разрабатывает проект развития порта «Южный» …аж на двадцать лет!

Категория: Новости


Кабмин разрабатывает проект развития порта «Южный» …аж на двадцать лет!

Такой проект разработан министерством инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

При этом план предусматривает развитее почти по трем десяткам направлений. В числе приоритетных – реконструкция пяти и строительство одного нового современного причала, создание новых терминалов для наливных и сыпучих грузов, а так же реконструкцию проводных каналов для судов.

В качестве долгосрочной перспективы предусматривается так же комплексная реконструкция железнодорожной системы порта.

Правда, во сколько обойдется реализация столь масштабного проекта, Администрация морских портов Украины пока не уточняет.



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