Одной из основных проблем одесской полиции является кадровый голод

Такое убеждение высказал в ходе общения с журналистами начальник Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Впрочем, по его словам, положительные тенденции в решении этой проблемы в этом году уже налицо. Так, «…если к концу прошлого года в полиции насчитывалось около тысячи шестисот свободных вакансий, то теперь лишь тысяча сто!»

По словам Дмитрий Головина, решению проблемы способствует, в первую очередь, повышение мотивации для молодых людей. Это и зарплата в размере семи-десяти тысяч гривен в месяц, и возможность быстрого карьерного роста, предоставление служебного жилья (в городе-общежития, а в сельской местности, даже т.н. «домиков шерифа»)

При этом полицейский начальник сообщил, что «…уже проводится дополнительный набор в Патрульную полицию, а в ближайшее время – объявим набор на младший офицерский состав. Так что приток молодой крови мы ожидаем уже в июле-августе!» — отметил Дмитрий Головин.