Противопожарные рейды на «маёвках» в праздничные дни

Сотрудники муниципальной безопасности совместно с полицией будут жестко контролировать соблюдение правил пожарной безопасности во время майских праздников.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, «…сотрудники департамента муниципальной безопасности, департамента экологии и полиции будут проводить рейды по прибрежной зоне. И нарушители правил пожарной безопасности и те, кто будет разжигать костры в неустановленных местах, будут оштрафованы!»

В то же время для удобства одесситов и гостей города, которые хотят провести майские праздники на природе, в курортной зоне города созданы специальные мангальные площадки, где созданы условия для безопасного приготовления пищи на открытом огне.

Что же касается проезда транспорта в курортную зону, то он будет разрешен только для инвалидов и спецтранспорта.а