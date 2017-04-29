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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Противопожарные рейды на «маёвках» в праздничные дни

Категория: Новости


Противопожарные рейды на «маёвках» в праздничные дни

Сотрудники муниципальной безопасности совместно с полицией будут жестко контролировать соблюдение правил пожарной безопасности во время майских праздников.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, «…сотрудники департамента муниципальной безопасности, департамента экологии и полиции будут проводить рейды по прибрежной зоне. И нарушители правил пожарной безопасности и те, кто будет разжигать костры в неустановленных местах, будут оштрафованы!»

В то же время для удобства одесситов и гостей города, которые хотят провести майские праздники на природе, в курортной зоне города созданы специальные мангальные площадки, где созданы условия для безопасного приготовления пищи на открытом огне.

Что же касается проезда транспорта в курортную зону, то он будет разрешен только для инвалидов и спецтранспорта.а



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