В КИЕВЕ хотят провозгласить 2017-й  ГОДОМ УПА

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «О провозглашении 2017 года на территории Киева Годом Украинской революции и Украинской Повстанческой Армии». Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации Украинских Националистов, и принятия мер по их увековечения. Соответствующий документ разработан, к двум памятным датам: 100-летия начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов и 75-ой годовщины создания Украинской Повстанческой Армии.

В рамках года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов.



«В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы Украинской против оккупантов крайне ценным. Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительное движение ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности»,

- отметил автор проекта решения, глава фракции «ВО Свобода», националист крайне правого толка, тернополец Юрий Сиротюк.

Читайте так же: Юрий Сиротюк подозревается в участии в массовых беспорядках и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, в документе предлагается отнести территории урочища Аскольдова могила в Киеве в заповедную территорию, а также сохранения исторического наследия в местах, связанных с событиями украинского государства и украинского освободительного движения.

Соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики.