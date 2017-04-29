Киевских католиков возглавил уроженец Одессы

Папа Римский Франциск назначил одессита Виталия Кривицкого ординарием Киевско-Житомирской диецезии.

Как сообщает католический общественно–религиозный портал CredoPro, предыдущий ординарий, архиепископ Пётр Мальчук скончался 27 мая 2016 года (после его смерти апостольским администратором вакантной резиденции Киево–Житомирской диецезии РКЦ в Украине стал луцкий епископ Виталий Скомаровский).

«Почти год диецезия ждала нового ординария. Киево–Житомирская диецезия имеет важное значение как исторически, так и стратегически. Прежде всего, надо учитывать, что это диецезия в столице Украины… Для всех нас была неожиданной внезапная смерть епископа Петра Мальчука. И поэтому выбор нового епископа требовал немного больше времени… Могу это сказать, потому что это не секрет, что отец Виталий был кандидатом конференции епископата Украины», — так выбор нового епископа прокомментировал апостольский Нунций в Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти.

По его словам, для Киева было необходимо выбрать «Божьего человека», который был бы глубоко верующим, и с культурной и национальной идентичностью которого «всё должно быть понятно». Кроме того, кандидат должен был в совершенстве знать украинский язык.

Виталий Кривицкий, священник конгрегации Отцов салезианцев святого Иоанна Боско, родился 19 августа 1972 года в Одессе. Там же в 1989 году окончил среднюю школу, а затем поступил в Высшую духовную семинарию Салезианского ордена в Кракове. Рукоположен в священники в 1997 году. Также окончил Люблинский католический университет. Служил священником в Одессе, а также в Коростышеве Житомирской области и в Перемышлянах на Львовщине. Работал директором молодёжного центра «Дон Боско» в Одессе. Владеет украинским, русским, английским и польским языками.